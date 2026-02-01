『東京ラブストーリー』（1991）『愛という名のもとに』（1992）ほかで、時代をけん引した鈴木保奈美さん（59歳）。2011年に大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』で12年ぶりに本格復帰後、多くの作品に出演しています。現在は、芸能界を舞台にスキャンダルを巡る攻防戦を描くサスペンスドラマ『スキャンダルイブ』が全話配信中。独立した俳優に圧力をかける大手芸能事務所の社長を演じて、強烈な存在感を見せた鈴木さんにインタビュ