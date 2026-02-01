米男子ゴルフのファーマーズインシュアランス・オープンは1月31日、カリフォルニア州ラホヤのトーリーパインズGC（パー72）で第3ラウンドが行われ、6位で出た久常涼が68で回り、通算13アンダーの203で3位に浮上した。首位とは8打差。18位からスタートの松山英樹は69をマークし、通算10アンダーの9位に順位を上げた。平田憲聖と中島啓太はともに76で回り、イーブンパーの68位。ジャスティン・ローズ（英国）が21アンダーで首位