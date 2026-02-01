1月31日、街頭演説で手を振る自民党総裁の高市首相＝横浜市高市早苗首相は1日午前のNHK番組への出演を取りやめた。番組は衆院選の討論のため、各党党首らの出演を予定していた。NHKは欠席の理由について「自民党によると遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」と説明した。