トランプ米大統領＝1月30日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは1月31日、トランプ大統領がワシントンに建設を目指す「凱旋門」について、今年が建国250年に当たるのに合わせて、高さ250フィート（約76メートル）にすることを望んでいると報じた。当初の想定よりも大規模で、関係者からは周囲の景観を損ないかねないと懸念の声が上がっているという。パリの凱旋門の高さは約50メートル。トラン