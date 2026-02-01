【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は１月３１日（日本時間１日）、ロサンゼルスの本拠地ドジャースタジアムで行われたファンイベントで取材に応じ、３月の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場予定の大谷翔平について、ＷＢＣでは投手として登板しないと明言した。日本代表「侍ジャパン」の発表では、投打の二刀流の大谷のポジションは「投手」となっていた。