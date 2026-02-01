物価上昇に伴い資産が目減りしているいま、多くの富裕層が今後の資産形成について悩みを抱えているといいます。資産数億円以上の富裕層を対象に資産運用コンサルティングを行う、世古口俊介氏の著書『富裕層が実践する資産運用のすべて』（総合法令出版）より一部を抜粋・編集し、富裕層の資産運用で必要なポイントについて解説します。富裕層の資産運用の悩みとは？富裕層の資産運用の悩みには、大きく分けて四つあると考えられま