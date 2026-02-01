ハイブリッドモデルの納期は2026年1月時点で7月以降か!?2026年1月9日、トヨタは6代目となる新型「RAV4」を発売しました。その後、最新の納期やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。RAV4初代モデルがデビューしたのは、およそ32年前の1994年5月のことでした。まずは3ドアがデビューし、1995年4月に5ドアモデルが追加されます。【画像】超カッコいい！ これが新型RAV4の待