福岡女学院大（福岡市南区）の学生が31日、春日市役所の議会棟で小学4〜6年生7人に市議会の仕組みや投票のルールを教える主権者教育に取り組んだ。議会棟の案内や模擬投票、○×形式のクイズを行い、小学生たちは楽しく学んでいた。