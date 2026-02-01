＜ファーマーズ・インシュランス・オープン3日目◇31日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞今季開幕戦以来、2戦ぶりの出場となる松山英樹は、首位と10打差の18位タイから出たこの日、4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。首位を独走するジャスティン・ローズ（イングランド）と11打差ながらトータル10アンダー・9位タイに順位を上げた。〈連続写真〉松山英樹