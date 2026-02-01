◇オランダ1部スパルタ 2―0 フローニンゲン（2026年1月31日オランダ・ロッテルダム）スパルタのMF三戸舜介（23）がホームのフローニンゲン戦で3試合連続ゴールと1試合2得点を記録し、チームを2―0での5連勝に導いた。後半10分に右からサイドチェンジのパスを受けた三戸は左から中央に切れ込んでペナルティーエリア手前から強烈なミドルシュート。相手GKの手を弾く先制弾となった。好調のアタッカーは後半45分にもダメ押