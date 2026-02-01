高市首相（自民党総裁）は３１日、川崎市で行った衆院選の応援演説で、為替介入の資金を管理する外国為替資金特別会計（外為特会）について「円安で助かっている。運用が今、ホクホク状態だ」と発言した。円安で外貨資産の運用益が伸び、剰余金が増えていることを指摘したとみられる。民主党政権時代の超円高が輸出産業の打撃になったとし、「円高がいいのか円安がいいのか、わからない。首相が口にすべきことではないが」とも述