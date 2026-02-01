女子プロゴルファーの吉田優利選手（25）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。ショートケーキのイラスト入りポロシャツで吉田選手は、「『ジャガイモは揚げが1番うめぇえええ！』と言っております」といい、あわせて青空の下でポテトを食べているところをとらえた写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、半袖の水色のポロシャツに、ペールピンクのパンツを合わせたコーディネート