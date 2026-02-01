フリー転身から1年TBSアナウンサーだった小倉弘子さん（51）は2024年末、27年間在籍した同局を退社した。管理職としての重責とコロナ禍での葛藤が続く中、50歳での選択だった。フリーに転身して、ちょうど1年。改めて、アナウンサーという職業について、どう思っているのか、聞いた。（全3回の第2回）＊＊＊【写真】当時から「美少女」…小学、ジャージ姿の高校時代、大学時代、社会人2年目の小倉弘子さん――そもそもアナウン