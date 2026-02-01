◆オランダリーグ▽第２１節ＡＺ１―３ＮＥＣ（３１日、ＡＦＡＳスタディオン）ＮＥＣ所属のＭＦ佐野航大が鮮やかな左足ミドルシュートを決めて今季３点目をマークした。まずは１―０で迎えた前半１２分に中盤でのボールカットから２点目を演出。すると２―１で迎えた後半７分。転がってきたクリアボールをエリアの外から迷うことなく左足を振り抜き、アウトサイドでカーブをかけたシュートをゴール左隅へ突き刺した。今