スノーボード男子ハーフパイプ（HP）の日本代表は、2連覇の懸かる平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）を筆頭に歴代最強カルテットで五輪に臨む。選手で2度、コーチで2度の計4度の五輪経験を持ち、今大会はスポニチで解説を務める青野令氏（35）が4人の特長、72年札幌大会の「日の丸飛行隊」以来の表彰台独占の可能性を探った。（取材・構成阿部令）22年北京五輪以降のW杯19大会で計12勝（勝率63％）、表彰台29回（確保率51％