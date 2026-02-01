ドジャースの佐々木朗希投手が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地ドジャーススタジアムで開催されたファン感謝イベント「ドジャーフェスタ」に大谷翔平投手らとともに参加した。３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を出場断念することになったことについて言及した。「どんな時でも特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回は球団の判断もあるので。今はシーズンに向けて集中していく」