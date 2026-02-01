記憶や思考の問題だけでなく、行動や性格にも変化が現れることがあります。これまで楽しんでいた活動への関心が薄れたり、感情のコントロールが難しくなったりするといった変化は、家族や周囲の方が気づきやすい症状です。こうした変化は脳の機能低下によるものであり、本人の意思で制御することは困難です。ここでは、初期段階で見られる行動や性格の変化について解説します。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科