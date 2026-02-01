プロ野球・巨人の吉川尚輝選手が日テレジータスの取材に応じ、「まず手術した場所をよくして、いい状態で、しっかりリハビリもやりながら、いろいろ強度とかも高めていきたい。都城で頑張りたいと思っています」などと語りました。吉川選手は去年シーズン後に両股関節の手術を行い、オフはリハビリに費やしてきました。実戦復帰の時期も定かではなく、キャンプは宮崎・都城で行われる3軍・リハビリ班としてのスタートとなりますが