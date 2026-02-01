社会人野球・日本製鉄鹿島の金城伶於投手（25）が今季は先発、中継ぎとしてフル回転する。神村学園（鹿児島）、青学大を経て入社4年目。昨季は中継ぎとして輝きを放った右腕は、シーズン開幕に向け先発としての準備も進める。「先発も中も全部できるように準備していきたい。先発をするなら制球力が肝心になってくる。コントロールに磨きをかけていきたいと思います」躍進へのビジョンは描けている。1月下旬からブルペンで