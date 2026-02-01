イタリア１部ＡＣミランが元スペイン代表ＤＦセルヒオラモス（３９）の獲得に乗り出した。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。セルヒオラモスは昨年限りでメキシコ１部モンテレイを退団し、現在はフリーとなりながらスペイン１部セビリアの買収を画策する投資グループを主導しているという。その一方、同メディアは「ＡＣミランから非常に具体的な提案が明らかになった。金銭面でもスポーツ面でも特典面で