子育て中は余裕がなく、周りに気を使いすぎて壁を作ってしまうこともありますよね。今回は子育て中の筆者の友人が体験した出来事を紹介します。 コンビニでトラブル発生！ ギャン泣き息子に絶望の中起きた店員の神対応