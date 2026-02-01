角川３人娘、聖子、ゴクミ、ナンノほかスターの名作がズラリ歌番組や雑誌のグラビアで若者を魅了した’80年代アイドルたちが次なる活躍の場として選んだのが、映画館のスクリーンだった。薬師丸ひろ子（61）主演の『セーラー服と機関銃』や松田聖子（63）主演の『野菊の墓』など、アイドル主演の名作が続々と誕生し、日本映画界の新たな活力源となった。女性アイドルとアイドル映画の黄金期、’80年代で一番面白かった作品は何か!?