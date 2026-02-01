新エントリースマホ「SHARP AQUOS wish5s」が登場！Sharp（以下、シャープ）の台湾法人であるSharp (Taiwan) Electronics（台湾夏普股份）は29日（現地時間）、シャープが展開する「AQUOS」ブランドの新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish5s（アクオス ウィッシュ ファイブ エス）」を発表しています。台湾にて「AQUOS wish5s（型番：SH-M34TW）」が2026年2月に発売され、価格は10,490台湾ドル