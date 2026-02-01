女優のシドニー・スウィーニーが主演する「機動戦士ガンダム」の実写映画が、ネットフリックスで配信される。富野由悠季氏による人気SFシリーズ初の本格実写作品で、共演はノア・センティネオ、監督は「スイート・トゥース:鹿の角を持つ少年」などで知られるジム・ミックルが務める。 【写真】あえて言おう名演説シーンも実写化されるのか デッドラインによると、ネットフリッ