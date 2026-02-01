2026年2月の星空・天文情報です。2月はりゅうこつ座のカノープスが見頃となります。また月が水星や土星、木星に次々と接近します。水星は20日に東方最大離角となり、見つけやすいでしょう。「冬の星座」から「春の星座」へ南の空では冬の星座が煌々と輝きます。おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスを結んでできる「冬の大三角」は、夜空が明るい街中でも見つけることができます。宵の時間帯には