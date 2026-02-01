◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第３日（３１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）第３ラウンドが行われ、１８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１０アンダーの９位に浮上した。首位と１１打差。２番で３・５メートル、６番パー５は２オン、８番で３メートル弱、９番で