「頭さえ良ければ医者になれる」──そんな常識は、じつは近代以降に作られた“ルール”にすぎない。薬を化学で設計し、疫学を数学で回し、特許論文を英語で書く。その構造が、人格より学力を優先する医師像を量産した、と歯学博士の吉野敏明氏は著書『医療奴隷』で指摘する。かつて治療者に求められた慈悲や倫理は、なぜ選抜から外されたのか。医師が「高収入ゲームの勝者」になるまでの歴史を紐解く。※抜粋書籍／『医療奴隷』◆