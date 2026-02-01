人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』の第1話が、本日2月1日に放送された。シリーズで初めての探偵プリキュア、そしてキャラクターカラーが紫の主人公プリキュアが誕生したが、制作経緯について多田香奈子プロデューサー（ABCアニメーション）は、「自分の力で『真実』をつかみとってほしい。私たちが作品に込めた、子供たちにむけたメッ