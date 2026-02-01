オランダ1部のNECナイメヘンに所属するMF佐野航大が、リーグ屈指の強豪を相手に鮮烈なインパクトを残した。AZアルクマールとの一戦。毎熊晟矢も途中出場した「日本人対決」で、22歳の若きMFはチームを3-1の快勝へ導く決定的な一撃を叩き込んだ。52分に生まれた追加点は、現地で「ワールドクラス」と評されるほどの衝撃をスタジアムにもたらしている。NECが2-1とリードして迎えた52分、ペナルティエリア外にこぼれたルーズボールに