日本ハムの新庄剛志監督（５４）がキャンプ初日の１日、毎年恒例となっている電動キックボードで宿舎から球場入りした。赤い電動キックボードに黒いマスク、青色のネックウォーマーをつけて登場。午前８時頃から約１５０人のファン、報道陣が入り待ちする中、午前８時３６分に登場。大歓声の中、「おはようございます」とあいさつし、さっそうと駆け抜けた。集大成の就任５年目、１０年ぶりのリーグ優勝を目指す新庄ハムの戦