◆オランダリーグ▽第２１節スパルタ２―０フローニンゲン（３１日、スパルタスタディオン・ヘト・カスティール）スパルタ所属のＭＦ三戸舜介が今季初の１試合２得点で３試合連続得点をマークし、チームの５３年ぶり５連勝に貢献した。０―０の後半１０分ハーフラインを越えた所でボールを受けると、得意のドリブルで左サイドからボール持ち運び、エリア外でカットインから豪快なミドルシュートを決めた。さらに後半４５