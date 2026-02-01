◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第３日（３１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）第３ラウンドが行われ、６位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）が６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１３アンダーで首位と８打差の３位に浮上した。１８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギー