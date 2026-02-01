寒い時期の電気代は家計に直撃するので、暖房の選び方は重要です。こたつと電気毛布は体の近くを温める道具なので、部屋全体を温めるエアコンより安くなりやすい一方、部屋が冷えたままだと結露や冷えのストレスが残ることもあります。ここでは、電気代の計算方法を確認したうえで、8時間使った場合の差を試算します。 電気代の計算は消費電力と単価で決まる 電気代は、消費電力に使用時間をかけて電力量を出し、そこに電