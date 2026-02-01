韓国ベテランMCのホ・チャムさんがこの世を去って、4年が経過した。ホ・チャムさんは2022年2月1日、肝臓がんで息を引き取った。享年72歳。【写真】女性アシスタントは21人…ホ・チャムさんが死去故人は1972年に『7大歌手ショー』（TBC）のMCとしてデビュー。その後、KBSの人気番組『家族娯楽館』では25年間にわたり司会を務めた。交通事故で1週休んだ以外は、一度も欠席しなかったという。同番組の女性アシスタントは21人にも及ぶ