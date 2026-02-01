韓国のチアガール、チャ・ヨンヒョンが1月27日、自身のインスタグラムを更新し、リゾート地のプールサイドで過ごす様子を収めた写真を公開した。投稿された写真では、青空の下、プールに足を浸したり、デッキチェアでくつろいだりする姿が写っている。【写真】チャ・ヨンヒョン、ボリューミーな水着姿競技会場で見せる躍動感のある表情とは異なり、肩の力が抜けた自然体の雰囲気が印象的だ。サングラスを手に遠くを見つめるカット