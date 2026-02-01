◇米男子ゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第3日（2（2026年1月31日カリフォルニア州トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、パー72）6位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算13アンダーで3位に浮上した。トップとは8打差。18位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの69で回り、10アンダーの9位に上がった。45位から出た平田憲聖（25＝