モデルで女優の嵐莉菜（21）が1日までに自身のインスタグラムを更新。韓国まで舞台観劇に行ったことを報告した。「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、あみちゃんと見に行ってきました」とつづり、女優の上白石萌音、當真あみとの仲良しショットを投稿した。舞台「千と千尋の神隠し」は上白石が主演しており、當真とともに韓国まで観劇に行ったようで、3人は當真が主演した日本テレビドラマ「ちはやふる-