図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は長方形の中に「×」印が描かれたシンプルな形です。パッと見て数え終わった後、もう一度視点を変えて探してみるのが正解への近道ですよ。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：中央の交点を頂点とする「小さな三角形」だけでなく、長方形の半分を占めるような「大きな三角形」も隠れています