埼玉北西部の「ミッシングリンク」が解消！花園本庄線バイパス全線開通で深谷〜本庄間が最短直結埼玉県は2025年12月20日、主要地方道花園本庄線バイパスの未開通区間であった深谷市後榛沢から本庄市北堀までの約2.8kmの供用を開始しました。これにより、深谷市榛沢新田から本庄市西富田に至る全長約6.0kmのバイパスが一本の道としてつながりました。【画像】「えっ！…」めちゃ便利！ 「開通した区間」を画像で見る！（6枚）