嘉穂総合高（福岡県桂川町土師）工業科の3年生が同町とコラボして製作したベンチが町内3カ所に設置されている。校章と町章のデザインの基調になっている黄色と緑色をベースにした鮮やかなベンチ。生徒は「地域への恩返しのつもりで作った。座ってほっと一息つける場所になれば」と願っている。