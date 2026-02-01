西日本政経懇話会の1月例会が30日、福岡県飯塚市であり、糖尿病治療に力を入れる「やさしい内科クリニック」（東京）院長の山村聡医師が「血糖値を下げて脂肪を落とす3つの裏技」と題して講演した。要旨は次の通り。血糖値が急激に上下する「血糖値スパイク」は糖尿病だけではなく、血管の病気を生む。細い血管から影響が出始め、失明や腎臓悪化による人工透析になる。太い血管の場合、心筋梗塞や脳出血などに至る。血糖は体