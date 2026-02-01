【オーランド（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフツアーの今季開幕戦、ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズは1月31日、フロリダ州オーランドのレークノナ・クラブ（パー72）で第3ラウンドが行われ、強風のためサスペンデッドとなって8選手が競技を終えられなかった。順位は全て暫定。3位で出た畑岡奈紗は16ホールを終え、68で回った山下美夢有と並び通算5アンダーで6位となった。73の古江彩佳は3アンダーで10位、7