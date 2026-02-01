極悪ユニット「ＨＯＵＳＥＯＦＴＯＲＴＵＲＥ」ＥＶＩＬが１月いっぱいで新日本プロレスを正式に退団した。新日本は１月２６日に公式ＷＥＢなどでＥＶＩＬとの契約が「２０２６年１月末をもって弊社との契約を満了。本人との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました」と発表していた。リーダーのＥＶＩＬが去り、新たなスタートとなる「Ｈ．Ｏ．Ｔ」は、２・１後楽園ホール大会で成田蓮、高橋裕二郎、