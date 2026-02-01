【SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）【映像】野中瑠衣、頭を抱えた大失敗の「大技」“かわいいだけじゃ”のフレーズで一躍人気者となった女子バレー界の人気選手が、リベンジを誓った“必殺技”でまさかの大失敗。昨年に続く2年連続の失態に、コート上では頭を抱え、放送席でも「はぁ〜…」と深いため息を漏らした。1月31日、SVリーグの祭典「エムット presents