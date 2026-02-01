[1.31 エールディビジ第21節 スパルタ・ロッテルダム 2-0 フローニンゲン]スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が1月31日、エールディビジ第21節フローニンゲン戦に左サイドハーフで先発出場し、3試合連続ゴールを記録した。後半10分の先制ゴールに続き、同45分には追加点も奪い、昨年3月以来の1試合2ゴールも達成。歴史的な5連勝に大きく貢献した。まずは0-0で迎えた後半10分、得意の形で決めた。味方からのサイドチェンジを左