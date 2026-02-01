【ラ・リーガ第22節】(Estadio Manuel Martínez Valero)エルチェ 1-3(前半1-2)バルセロナ<得点者>[エ]アルバロ・ロドリゲス(29分)[バ]ラミネ・ヤマル(6分)、フェラン・トーレス(40分)、マーカス・ラッシュフォード(72分)<警告>[エ]ジョン・ヌワンコ(38分)、ロドリ・メンドーサ(76分)、エデル・サラビア(74分)[バ]フレンキー・デ・ヨング(90分)観衆:31,233人