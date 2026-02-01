[1.31 プレミアリーグ第24節 リバプール 4-1 ニューカッスル]プレミアリーグは1月31日、第24節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがニューカッスルを4-1で破った。前半に先制されながらもFWウーゴ・エキティケの2ゴールで逆転すると、後半にはMFフロリアン・ビルツとDFイブラヒマ・コナテがダメ押し弾。2026年のプレミアリーグで4分1敗と未勝利が続いていたなか、6試合目で待望の初白星を収めた。最初の決定機はニューカ