[1.31 ちばぎんカップ 柏 2-1 千葉 三協F柏]チーム期待の“17歳のプロサッカー選手”が、途中出場からチームに勢いをもたらした。前半を0-1で折り返したジェフユナイテッド千葉は、ハーフタイムに2枚替えを行い、MF姫野誠とMF小林祐介をピッチへ送った。前半はシュート0本という劣勢のなか、2列目の左サイドに入った姫野は持ち前の推進力を発揮して突破を試みる。姫野が左サイドから上げたクロスは味方に合わせることはできな