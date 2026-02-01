Netflixドラマ『ウェンズデー』で大注目のジェナ・オルテガと、映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどのナタリー・ポートマン、そして米人気歌手のチャーリー・XCXが、サンダンス映画祭で開催された映画『The Gallerist（原題）』のプレミアに来場。三者三様のルックを披露した。【写真】ブリーチ眉で存在感ジェナ・オルテガ、ベージュのセットアップで登場Just Jaredによると、現地時間1月24日、米ユ