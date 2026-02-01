神戸市でSVリーグ女子オールスターバレーボールSVリーグの「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」の女子が1月31日、兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBEで行われた。日本代表が披露した珍サーブに、ファンからは「期待を裏切らない」などと笑いが漏れていた。ファンを魅了するサーブを放ったのは、ヴィクトリーナ姫路の野中瑠衣だった。第1セット中盤に高くボールが上がる“天井サーブ”を披露。アウトに